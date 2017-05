Sakaryaspor'da hedef Süper Lig

Spor Toto 3. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto 2. Lig'e çıkan Sakaryaspor, hedefini Süper Lig olarak belirledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor Kulübü Başkanı İsmail Gürses, basın mensuplarının karşısına çıktı. Buluşmaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Sakaryaspor Kulübü Başkanı İsmail Gürses'in yanı sıra futbolcular Talha Mayhoş ve Fikret Topaloğlu da katıldı. Toplantıda Sakaryaspor yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu yer aldı. Sezona dair değerlendirmeler ve gelecekle ilgili çalışmaların konuşulduğu toplantıda, basın mensuplarının soruları da cevaplandırıldı. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Kazandık ve şampiyon olduk. Başarı hikayesinde en büyük rol futbolcularımızındır. Yönetimimiz süreci çok güzel götürdü. Önemli kurumsallaşma adımları attılar. Yönetimden hiç çatlak ses çıkmadı. Bu bütünlük sağlamak açısından güzel oldu. Futbolcular ve teknik heyet bir aile havası oluşturunca başarı da geldi. Ne yedek kalanlar, ne takıma giremeyenler sorun çıkarmadı. Birbirlerini desteklediler. Takımımız bugünlere geldi. Bundan sonra önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.



"SEYİRCİMİZ İTİCİ GÜÇ OLDU"

Seyircinin itici güç olduğunu belirten Başkan Toçoğlu, "Osman Özdemir göreve başladığında kardeşlerime kaybedilmiş bir şey yok şampiyon olacağımızı söyledim. Şampiyonluğumuz sıradan değil. Efsane bir takımın 3. ligde olması hepimizi üzüyordu. Belli aşamalardan geçtikten sonra ki ben geçilen üç yılı boşa geçmiş saymıyorum. Bu yıllardan sonra İsmail Gürses bir liste hazırlayıp taşın altına elini sokacağını söyledi. Bende kendilerine destek sözü verdim. Nitekim şehri mahcup etmediler. Şehre bu kadar mal olmuş bir sosyal sorumluluğun belki çoğumuz farkında değildik. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 binden fazla taraftarımız vardı. Meydanlar doluydu. Seyircimiz bu işin vurmadan, kırmadan yapılabileceğini gösterdi. Tamamen takıma odaklanarak büyük itici güç oldular. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.



"DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Toçoğlu, bu ligde kalıcı olmaya niyetlerinin olmadığını vurgulayarak, "Şartlar ne olursa olsun bu lige alışmamalıyız. Bu işler parayla olan işler. Şehrin dinamiklerini bugüne kadar harekete geçiremedik. İnşallah bu son gelişmeler onları harekete geçirecektir. İnsanları bu işin içerisine dâhil etmemiz lazım. Bu noktada ümitliyim. Beni ön plana çıkarıyorlar ama yükümlülüğün önemli bir kesimini de yönetim üstlendi. Bu bütünlükle beraberce yolumuza devam etmeliyiz. Bu lige alışmadan bir üst lige çıkmak için Büyükşehir olarak maddi manevi ne gerekirse yapacağız. Baskette de iki maçı kazandık. Cumartesi günü Eskişehir maçını alırsak büyük ölçüde yolu tamamlamış olacağız. Sakaryaspor ve basketbol takımımız şehrin marka değerine katkı sağlayacak. Biz basınıyla, yöneticisiyle, seyircisiyle, sporcusuyla bir bütünüz. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle maçlarımızı yeni stadımızda oynayacağız. İsmail Gürses'in belirttiği borçlar sigorta ve mali borçlar. Bunlarla ilgili karar hükümetin alacağı karardır. Bu anlamda borcu olmayan hiçbir takım yok. Bizim odaklanmamız gereken kısım transfer ettiğimiz arkadaşlarımıza taahhütlerimizi tam olarak yerine getirmek" ifadelerini kullandı.



"LİGE YENİ STADYUMDA BAŞLAYACAK OLMAMIZ BÜYÜK AVANTAJ"

Tesisleşme noktasındaki sorumluluğunun farkında olduğunun altını çizen Başkan Toçoğlu, "Rüstemler Tesisleri mera vasfında. İnşa için izin alma meselesi zor. Ama yeni çıkan yasalarla bu iş kolaylaştı. Araziyi Büyükşehir adına alıp kulübümüze tahsis etmeyi düşünüyoruz. Ama benim hayalimde Sakaryaspor'un biraz daha şehir dışında, daha havadar kendisine has bir tesise sahip olması var. Hükümetimiz yeni stadyuma 125 milyon lira harcayarak gerekeni yaptı. Üst liglerde daha başarılı olabilmek için ciddi bir maddi desteğe ihtiyacımız olacak. Bu konuda hep birlikte el ele vererek çalışmalar yapacağız. Lige yeni stadyumda başlayacak olmamız büyük avantaj. Bazen yeni stadyuma dönük eleştirileri de alıyoruz. Bunda sıkıntı yapacak bir şey yok. Her şeye olumlu bakmak durumundayız. Yeni stadımız gayet güzel. Bu stad vesilesiyle inşallah Sakaryaspor'a destekler alacağız. Stadımız yapıldı, salonumuz yapıldı, tesislerimiz var. Yeni yer bulunsun, Sakaryaspor'a yeni tesis yaparım. Bunların hepsi hükümetimiz ve devletimiz sayesinde oluyor. Biz 99'da işçilerin maaşını ödeyemeyen belediyelerdik. O günleri unutmadık. Bu pozitif havayı sürdürmemiz lazım. Milletvekilllerimiz mecliste yoğun çalışıyor, gelemediler. Ama hepsi beni aradılar, tebrik ettiler. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulundular. Biz gücümüzü siyasetten alıyoruz. Başka türlü bu hizmetlerin yapılması mümkün mü? Bu havayı bozmayalım. Ben hepsini temsil ediyorum. Onlar destek veriyor, biz yapıyoruz. Bu şehirde biriz, beraberiz" diye konuştu.



İSMAİL GÜRSES: "KULÜBÜ ÇIKIŞA GEÇİRDİK"

Sakaryaspor'da daha önce de hemen hemen aynı ekiple görev yaptıklarını hatırlatan Kulüp Başkanı İsmail Gürses ise, "2011 yılında Halit Evin Başkandı. PTT 1. Lig'e takımı çıkardık. Şampiyon olduktan sonra bazı şahıslar prim konusunda futbolcularla yönetimi karşı karşıya getirdi. İlk maçtan itibaren yönetimi eleştirmeye başladı. Halbuki o yönetim kayyum ile gelmiş ve imkânsızlıklarda başarıyı elde etmişti. Biz bu kumpaslara dayanamayıp 9. haftada görevi bıraktık. Sakaryaspor düşüşe geçti. Yine kulübü çıkışa geçiren biz olduk. Sakaryaspor'un bugünlere gelmesinin tek sebebi Şaban Yıldırım'dır. İçimizdeki Sakaryaspor sevgisi asla kaybolmadı. Geçen sene de başarı gelmeyince 4-5 arkadaş ile istişare toplantısı yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla Kongre öncesi görüşerek kendimiz bir liste oluşturduk. Çalışmaya başladık. 21 Mayıs'ta 1 yıl olacak. Kendi iş yerime bu bir yıllık süreçte 10 kere dahi gitmedim. Herkesten önce kulübe geldim. Takımın oluşturulmasında 7-8 haftalık süreçte İsmail Cem Cambaz ve Sportif Direktör olarak Özcan Kızıltan büyük katkı sağladı. Lige fırtına gibi girdik. Afyon, Payas ve Elaziz maçlarında sinyaller çalmaya başladı" açıklamasını yaptı.



"TÜRKİYE'DE BU KADAR SEYİRCİYİ TAŞIYACAK BAŞKA BİR TAKIM YOK"

Gürses, sözlerinin devamında taraftarın kendilerinden büyük beklenti içerisinde olduğunu ifade ederek, "Şehrin beklentisi ve bizim verdiğimiz söz anka kuşunun küllerinden doğma hikayesiydi. Diriliş Yılı dedik. Sözlerimizi tutmamız gerekiyordu. Birçok hoca ile görüşerek bir değişikliğe gittik. Bayram Bektaş ile el sıkıştık ama olmadı. Tuncay Şanlı ikinci dönem bizde futbol oynayacaktı. O gün bir risk alarak değişiklik yaptık ve takımın başına getirdik. Kendisi iyi çalıştı ama kan tutmadı. Başarılı olsaydı belki uzun yıllar teknik direktör ihtiyacımız olmayacaktı. Tuncay hocamızdan sonra Osman Özdemir ismi kafamızda belirdi. Telefonla gerekli irtibatı sağladık ve yola çıktık. Kendisini anlatmamıza gerek yok. Kazandığımız başarı da emeği büyük. Sonuçta kupayı aldık. Şampiyonluk sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Olimpiyat Stadı'nda 30 bin 110 taraftarımız geldi. Türkiye'de bu kadar seyirciyi farklı bir şehirde taşıyacak başka bir takım yok. Taraftarımız büyüklüğünü gösterdi. Kocaelispor, Adana Demir, Ankaragücü, Altay gibi takımlar ligde olmalı. Futbol taraftarla güzel. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını Sakaryaspor'a mı yedireceğiz diyenler oldu. Yola çıktığımızda yalnız olduğumuzu biliyorduk. Başkan Toçoğlu bizlere verdiği taahhüdü yerine fazlasıyla getirdi. Sakaryaspor demek Zeki Başkan demek. Zeki Başkanımızı sırtımızda taşımamız gerekiyor. Bugün itibariyle Türk futbolunda bütün futbolcular Sakaryaspor'a gelmek için can atıyorlar. Sporcularımıza sadece şampiyonluk primi olan, biraz da sağa sola toplam 1 buçuk milyon liralık borcumuz var. Takımı Süper Lig'e çıkarınca borcumuz kalmaz. Bir iskeletimiz var. Onu muhafaza ederek gerekli hamlelerle üst lige çıkacağız. Yeni Stadımızda koltuk montajı başladı. Durmak yok yola devam" şeklinde konuştu.



TALHA MAYHOŞ: "PENALTILARI DÜŞÜNMEDİK"

Yeşil-siyahlı futbolcu Talha Mayhoş ise yaptığı konuşmada, "Zeki Başkanımı ufaklığımdan beri tanırım. Futbolu bu kadar seven bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Birlik beraberlik içerisinde çok iyi bir ortam oluştu. Başarı geldikçe herkes ortam içine girdi. Bu kaçınılmaz bir başarıydı. Hocamız geldiğinde ben borcumu ödemek için geldim dedi. Sakaryaspor sadece Süper Lig'e yakışıyor. Ben geçen sene şampiyon olmama rağmen iki lig aşağıya indim. Tek sebebi Sakaryaspor'dur. Tüm arkadaşlarım bu formayı giymek isteyen insanlardı. Şampiyonluğu yaşamak inanılmaz bir duygu. Bugünler hep hatırlanacak. Bu yıl benim için büyük bir anı oldu. 50 artılı hedefler asla küçümsenmemeli. Bundan sonrada hızlı bir şekilde ligleri tırmanacağız" değerlendirmesinde bulundu.



FİKRET TOĞALOĞLU: "HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İSTENEN YERE GELECEĞİZ"

Futbolcu Fikret Topaloğlu ise büyük bir başarıya imza attıklarını vurgulayarak, "İsmail Gürses geçen sezondan takımda bir tek beni tuttu. Çok büyük bir iş başardık. Sakaryalı genç kardeşlerim dışında takımda tek benim kalmam büyük gurur. İlk kez bir araya gelen bir ekip vardı. Sezona iyi başladık. 3 tane hoca gördük. Bu şekilde inançla hareket edip, başarıya ulaşmak kolay değil. 26 arkadaş olarak takımın ipi göğüsleyeceğine hep inandık. Toplantılarda yöneticilerimiz bizlere inançlarını ifade ettiler. Bu birlik ve beraberlikle ipi göğüsledik. Büyük başarı yakalayarak şampiyonluğu şehre getirdik. Allah'ın izniyle hedeflerimiz doğrultusunda istenen yere geleceğiz. Burada bütün herkese büyük görev düşüyor. Üzerimize düşeni en güzel şekilde yerine getireceğiz" dedi.