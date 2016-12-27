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Sakarya Sinerji Ekibi'nden 'Hayatın Değişen Dinamikleri' vurgusu
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Sakarya Sinerji Ekibi'nden 'Hayatın Değişen Dinamikleri' vurgusu

Sakarya'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 'Sakarya Sinerji Ekibi'nin bu ayki toplantısı Sakarya Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Sakarya'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan "Sakarya Sinerji Ekibi"nin bu ayki toplantısı Sakarya Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıda, günümüzün değişen dinamikleri, Üniversite - İş Dünyası işbirlikleri, 3+1 ve 7+1 Eğitim Modelleri, Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı (SAGİF2017), nitelikli istihdamın arttırılması ve proje odaklı çalışmalar hakkında görüşler paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Milli Birlik ve Beraberliğin öne çıktığı bu günlerde, Sakarya'da oluşturduğumuz bu olumlu sinerji önemli bir örnek oluşturuyor" dedi. Sinerji Ekibi çalışmalarının her geçen gün artan somut çalışmalarıyla çok daha etkin ve verimli bir noktaya geldiğini ifade eden Prof. Dr. Sarıbıyık, Meslek Yüksekokulları ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde bugüne kadar toplam 16 bin öğrencinin işletmelerle buluşturulduğunu ve bu vesileyle önemli işbirlikleri gerçekleştirildiğini söyledi. Sinerji Ekibinin bu bağlamda önemli bir misyon üstlendiğini belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, yapılan işbirlikleri sayesinde pek çok projenin hayata geçtiğini ifade etti.

Toplantıya ev sahipliği yapan KYK İl Müdürü Arif Özsoy böyle bir birlikteliğin günümüzde çok daha önem kazandığını belirtti. KYK'nın öğrencilere yönelik barınmanın yanı sıra kişisel, sosyal ve akademik anlamda gelişimlerini destekleyecek şekilde önemli hizmetler sunduğunu söyleyen Özsoy, KYK bünyesinde öğrencilere yönelik pek çok aktivitenin gerçekleştirildiğini belirtti. Şu ana kadar 12 bin kişilik kapasiteye ulaşıldığını açıklayan Özsoy, bu yıl itibariyle mevcut kapasitelerinin 14 bine ulaşacağını söyledi. Özsoy, Sakarya KYK'nın yabancı uyruklu öğrenciler konusunda da Türkiye'de ilkler arasında olduğunu, Sakarya Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 bin yabancı uyruklu öğrenciden yaklaşık 850'sinin KYK'da kaldığını söyledi. Sakarya Sinerji Ekibinin katkısıyla yabancı uyruklu öğrencilerin işadamlarına da katkı sağladığını belirten Özsoy, "Yabancı uyruklu misafir öğrencilerimiz arasında 7 veya 8 dil bilen çok yetenekli öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin işletmecilerimizle birlikte hareket etmelerine ve onlarla birlikte ülkelerinin birer elçisi rolünde işbirlikleri sağlamalarına vesile oluyoruz" dedi. SGK Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş, yeni atanmış olması asabiyle toplantıya ilk defa katıldığını ve böyle bir oluşumun önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ev sahibi olması dolayısıyla KYK Sakarya İl Müdürlüğü'ne ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan Çavuş, İl Müdürlüğü olarak Sinerji Ekibi içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu ve daha önce başlanılan çalışmaların hızla devam edeceğini ve bu anlamda kendi üzerlerine düşen desteği sağlayacaklarını belirtti.

Milli Eğitim bünyesinde önemli projelere imza atıldığını belirten Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, özellikle öğrencilere meslek tanıtımlarının yapılması konusunda ve kendi yeteneklerinin de dikkate alınarak ilgi duydukları mesleklere yönlendirilmeleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. SATSO ile işbirliği içerisinde önemli bir proje gerçekleştirildiğini ifade eden Kurtoğlu, "Sakarya bölgesel olarak önemli bir yerde bulunuyor ve gerek endüstriyel olarak gerekse sosyal anlamda Sakaryalılara pek çok olanak sağlıyor. Bunun değerini biliyoruz ve bu anlamda planlanan pek çok proje var, SATSO ve üniversite ile koordineli bir şekilde işbirliği yapıyoruz, önümüzdeki zamanlarda somut pek çok adım atılacak" dedi. SATSO'nun aktif bir şekilde çalıştığını ve önemli projelere imza attığını belirten SATSO Genel Sekreter Yardımcısı Teyfik Öztürk, Sakarya'nın yapılan çalışmaların katkısıyla birlikte ihracatta yükselişe devam ettiğini söyledi. Sakarya'da kurulan bu olumlu sinerjinin somut adımlara dönüştüğünü ifade eden Öztürk, düzenlenen girişimcilik kursları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) çalışmalarının hız kazandığını, Sakarya Teknokent ve MARKA nezdinde gerçekleştirilen projelerin de başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi.
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