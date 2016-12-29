29.12.2016 14:45 Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, ekipler köy yollarının kapanmaması için temizleme çalışması yapıyor. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, ekipler köy yollarının kapanmaması için temizleme çalışması yapıyor.



Sakarya'da sağanak yağış dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek, Akyazı, Kocaali, Geyve, Taraklı ve Pamukova'nın yüksek mahallelerinde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde 70 santimetreye kadar ulaştı. Belediyeye bağlı ekipler, mahallelerde karla mücadeleye aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler ayrıca merkez mahalle ve ana caddelerde de kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.



Öte yandan Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

