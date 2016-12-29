29.12.2016 18:36 Sakarya'dan Halep'e 18 tır yardım malzemesi gönderildi

Sakarya'dan Halep'e 18 tır yardım malzemesi gönderildi. Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şube Başkanı İlyas Serenli, 'Sakarya'da toplam yapılmış olan yardım miktarı 1 milyon 800 bin TL'dir' dedi. Sakarya'dan Halep'e 18 tır yardım malzemesi gönderildi. Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şube Başkanı İlyas Serenli, "Sakarya'da toplam yapılmış olan yardım miktarı 1 milyon 800 bin TL'dir" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile başlatılan ve kampanya kapsamında Sakarya İl ve ilçe Müftülükleri ve TDV Sakarya şubesi 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' adı altında Sakarya'da 25 ton malzeme topladı. Güllük Mahallesi Güllük Cami yanındaki boş arazide yardımları gönderme merasimi düzenlendi.



Merasim Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program devamında bir konuşma yapan Sakarya İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şube Başkanı İlyas Serenli, "Sakarya'da toplam şuanda yola koyacağımız TIR sayısı 21 adettir. Bunun haricinde 10 TIR daha eşyamız var. Onları da kısa süre içerisinde göndermiş olacağız. 'Halep'te insanlık ölmesin' adı altında başlatılmış olan kampanyaya Sakarya olarak en üst seviyede katkı yaptık. 9 Aralık 2016 tarihinde tüm ilimiz camilerinde Halep için yardım toplandı. 740 bin TL yardımla rekor kırmış olduk. Bu zamana kadar Sakarya'da 740 bin TL yardım toplanmış oldu. Göndermekte olduğumuz TIR'ların içinde 400 ton un, 420 adet battaniye, 40 ton bakliyat, 2 ton giyim eşyası var. Bununda yaklaşık değeri bir milyondur. Sakarya'da toplam yapılmış olan yardım 1 milyon 800 bin TL'dir. İnşallah diğer TIR'larımızda gönderildiğinde bu rakam 2 milyon TL'yi aşacak. Sakaryalı hemşehirlilerimiz bu konuda hassas davranıyorlar. Ellerinden gelen her türlü yardımı yapıyorlar. Ben Sakarya halkının göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Yapılan dua sonrasında TIR'lar trafik polisleri eşliğinde Halep'e doğru yola çıktı.

