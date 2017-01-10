10.01.2017 13:43 Sakarya'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Sakarya'da terör örgütü PKK ile DAEŞ'e üye oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Sakarya'da terör örgütü PKK ile DAEŞ'e üye oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK ve DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantı oldukları değerlendirilen PKK'lı ve DAEŞ'lilerin ikametlerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında "Terör Örgütü Üyesi" oldukları iddiasıyla 7 PKK'lı ve 3 DAEŞ'li gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.

(Remzi Şimşek / İHA)

