06.01.2017 12:16 Sakarya'da şüpheli 2 mülteci gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan iki mülteci gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan iki mülteci gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kenan Sofuoğlu parkında oturan Pakistan uyruklu 2 mülteciyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünün ardından üzerilerinde pasaport bulunmayan Pakistan uyruklu 2 mülteciyi karakola götürdü.

