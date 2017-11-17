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Sakarya'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı
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Sakarya'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. ByLock kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
(Remzi Şimşek/İHA)
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