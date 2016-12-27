27.12.2016 22:24 Sakarya'da bir PKK'lı tutuklandı

Sakarya'da gözaltına alınan PKK'lı bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakarya'da gözaltına alınan PKK'lı bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya'nın Geyve ilçesinde G.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.D.'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

