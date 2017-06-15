Sakarya'da aynı camiye 5. kez hırsız girdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir camiye 5. kez hırsız girdi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlardan bıkan cami cemaati ve görevliler yetkililerden yardım istedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir camiye 5. kez hırsız girdi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlardan bıkan cami cemaati ve görevliler yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Fatih Camiine 5. kez hırsız girdi. Camiye giren hırsız sadaka kutusunun kilidini kırarak içindeki bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anında hırsızın güvenlik kameralarına aldırış etmeden hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşması dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda rutin olarak Fatih camine gelen hırsızlar, bazılarında boş bazılarında ise bulduğu miktar parayı çalarak, camiden ayrılmıştı. Cami cemaati ve cami imamı hırsızların 5.kez camiye geldiğini belirterek, güvenlik güçlerinin daha hassas çalışarak hırsızı bulmalarını istediler.

(Ali Yıldırım/İHA)