28.12.2016 19:51 Sakarya'da 7 DAEŞ, 1 PKK'lı, 1 DHKP-C'li terörist tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 DAEŞ, 1 PKK'lı ve 1 DHKP-C'li terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 DAEŞ, 1 PKK'lı ve 1 DHKP-C'li terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



DAEŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 DAEŞ'li çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otomobilini tamire veren ve bakım yapılırken kontrol amaçlı otomobilin teyp'ni açan usta PKK propagandası yapan müzikle karşılaştı. Çalışanlar durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan Sakarya Üniversitesi Esentepe yerleşkesi civarında DHKP-C terör örgütü adına sloganlar atan ve duvarlara siyasi yazan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

