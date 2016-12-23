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Sakarya'da 2 hakim ve 1 savcı FETÖ'den tutuklandı
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Sakarya'da 2 hakim ve 1 savcı FETÖ'den tutuklandı

Sakarya'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki hakim ve bir savcı tutuklandı.

Sakarya'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki hakim ve bir savcı tutuklandı.
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince görevden uzaklaştırıldıktan sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hendek Adliyesinde görevli hakim S.K.ve savcı Y.E.Ö., ile Geyve Adliyesi'nde görevli hakim H.Ö., FETÖ kapsamında gözaltına alınmıştı. Şahıslar çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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