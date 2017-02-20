Sakarya'da 10 bin kişilik cami hızla yükseliyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2012 yılında temeli atılan 10 bin kişi kapasiteli Şeyh Edebali Camii'nin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Caminin, tamamlandığında şehrin en büyük ibadethanesi olacağı belirtildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2012 yılında temeli atılan 10 bin kişi kapasiteli Şeyh Edebali Camii'nin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Caminin, tamamlandığında şehrin en büyük ibadethanesi olacağı belirtildi.

Sakarya tarihinde inşa edilen en büyük cami olma özelliği taşıyacak Camili bölgesinde yapımı devam eden Şey Edebali Camii projesinde kaba inşaatın Nisan ayının sonlarına doğru biteceği belirtildi. Şeyh Edebali Camii Kur'an Kursu ve Sosyal Tesisleri Dernek Başkanı Mustafa Gündoğdu ve Cami İnşaat Mühendisi Ahmet Erdem, Camili'de yapımı devam eden cami inşaatıyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.



"HALKIMIZIN CAMİMİZE KATKILARI DEVAM ETMELİ"

Şeyh Edebali Camii Kur'an Kursu ve Sosyal Tesisleri Dernek Başkanı Mustafa Gündoğdu, "Sakarya Müftülüğümüzün bir projesi olan bu Şeyh Edebali Camii, Sakarya Müftümüzün böyle bir dernek kurulması gerektiğini böyle bir projemizin olduğunu söyledi. Bizde bu derneği arkadaşlarımızla birlikte kurup camimiz bir ihtiyaç olduğundan dolayı bu dernek ile bu faaliyete başladık. Halkımızın yardımlarıyla bu cami devam etmektedir. Halkımızın, insanlarımızın, müslümanların camimize katkıları nasıl devam ediyorsa daha hızlı bir şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü ödemelerimiz çok var, şimdiden inşallah camimizi güzel bir şekilde tamamlayıp insanlarımızın, müslümanlarımızın hizmetine sunmayı arzuluyoruz" dedi.



"KABA İNŞAATIN NİSAN AYININ SONUNDA BİTMESİ PLANLANIYOR

Caminin teknik bilgilerinden bahseden İnşaat Mühendisi Ahmet Erdem ise "Camimizin içerisinde alt katlarda 250 araçlık otoparkımız var. Onun üzerinde kütüphane, yemekhane, konferans salonları, el beceri atölyeleri, Kur'an kursu, müftülük, sağlık ocağı ve cami katımız var, burada 4 adet büyük şadırvanımız var, bay ve bayanlar için ayrı, engelliler için ayrı lavabo ve abdest alma yerlerimiz var. Onun üzerinde de cami katımız başlıyor. Cami katımız 43/20'ye 43/20 hemen hemen 2 bin metrekareye yakın alan işgal ediyor. Sekize sekiz ayaklarının üzerinde 4 adet tonoz inşa edildi. Ana kubbemiz 28/80 metre açıklığında büyük bir kubbe. Onun üzerinde de 15-16 metre açıklığında en üst tarafta bulunan tepe kubbemiz mevcut. Kubbemizin yüksekliği 23,5 metre. Dört adet minaremiz var, içerisinde mahfel katına kadar çıkan asansör ondan sonrada minare merdivenleri başlıyor. Minarenin yüksekliği de 43,5 metre. Camimizin oturma alanı 5 bin 500 metrekare, bulunduğumuz seviyenin altında 4 adet bodrumu var her katı 5 bin 500 metrekare olan camimiz yüzde 90 seviyesine geldi şuanda. Minareler ile üç kubbe, şu anda kubbe çalışmalarımız devam ediyor, bitme aşamasında kaba inşaatı bu Nisan ayı sonunda bitmesi planlanıyor" diye konuştu.



"SAKARYA'NIN EN BÜYÜK KÜLLİYESİ OLACAK"

Camide en kaliteli betonların kullanıldığını ifade eden Ahmet Erdem, "Alt katlarda C-35 betonu kubbe ve minarelerde ise C-40 betonu kullanılmaktadır. Camimizin toplam alanı 30 bin metrekare. Eğer başka bir cami ile mukayese yapacak olursak toplam alanı İstanbul Çamlıca Camii'nin iki katı büyüklükte" ifadelerini kullandı.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)