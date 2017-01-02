02.01.2017 12:42 Sakarya Analiz Satranç Kulübünden Kızılay'a destek

Sakarya Analiz Satranç Kulübü öğrencileri Kızılay'a destek olarak yıl boyunca 'Kan ver, hayat kurtar' tişörtleri ile maçlara çıkacaklar. Sakarya Analiz Satranç Kulübü öğrencileri Kızılay'a destek olarak yıl boyunca "Kan ver, hayat kurtar" tişörtleri ile maçlara çıkacaklar.



Sakarya'da Kızılaya destekler sürüyor. Destekler kapsamında Sakarya Analiz Satranç Kulübü öğrencileri kan bağışının önemini vurgulamak için yıl boyunca yarıştıkları turnuvalarda "Kan ver, hayat kurtar" tişörtleri ile yarışacaklar. Öğrenciler kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu bastırılan tişörtleri giyerek tüm satranç severlere ulaştırmayı hedefliyorlar.

