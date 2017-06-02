Şaka yapayım derken arkadaşını öldürdü

İstanbul Zeytinburnu'nda, bir kişi, tabancayla şaka yaptığı arkadaşını vurarak öldürdü.

İstanbul Zeytinburnu'nda, bir kişi, tabancayla şaka yaptığı arkadaşını vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre ofis olarak kullanılan bir mekanda arkadaşı Yiğit A. ile birlikte oturan B.K., bir anda masanın çekmecesinden çıkardığı tabancayı şaka yaparak arkadaşına doğrultup ateş etti.B. K.'nin açtığı ateş, masanın önündeki sandalyede oturan Yiğit A.'ya isabet etti. İlk etapta acı içinde sandalyeden fırlayan Yiğit A., ofis dışına çıkarak yere yığıldı.



OLAY ANI KAMERADA

B.K.'nin boş olduğunu düşündüğü sırada silah ateş alınca göğsünden yaralanan A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı B.K. ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)