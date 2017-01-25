Şaka gibi kazadan yeni görüntü

Amerika Birleşik Devletlerinde otoyolda yaşanan ilginç kazanın sürücü kaskı görüntüleri ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletlerinde otoyolda yaşanan ilginç kazanın sürücü kaskı görüntüleri ortaya çıktı.

Oldukça süratli olan bir motosikletin önünde fren yapan otomobile çarpması sonucu motosiklet devrilmiş, sürücüyse çarptığı aracın üstünde kalmıştı. O anlar, güvenlik kamerası görüntüsünün ardından kaza yapan sürücünün kask kamerasına da yansıdı.

Yeni görüntülere, otomobilin üzerinde kalan şahsın yaşadığı büyük panik yansıyor. Korkutan kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştı.

