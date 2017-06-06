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Sahura askerin duası damga vurdu
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Sahura askerin duası damga vurdu

Ağrı Valisi Musa Işın'ın Yukarı Gözlüce Karakolunu ziyaret ederek yaptığı sahurda Kur'an ve dua okuyan Kütahyalı asker Orhan Arı, Şehit Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin için dua ettikten sonra FETÖ için beddua okudu.

Ağrı Valisi Musa Işın'ın Yukarı Gözlüce Karakolunu ziyaret ederek yaptığı sahurda Kur'an ve dua okuyan Kütahyalı asker Orhan Arı, Şehit Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin için dua ettikten sonra FETÖ için beddua okudu.
Ağrı Valisi Musa Işın'ın Hamur'un Yukarı Gözlüce Karakoluna yaptığı ziyarette sahur sonrası Kur'an'ı kerim okuyan ve ardından duan eden Kutahyalı asker Orhan Arı, Vali Musa Işın başta olmak üzere herkesi kendisine hayran bıraktı. Kur'an okuyan ve dua eden Orhan Arı kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Kur'an dan ezbere ayetler okuyan Arı'nın 15 Temmuz Darbe gecesi şehit düşen Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin için ettiği dua edip Fethullahçı Terör Örgütüne ettiği beddua dikkatlerden kaçmadı.

"İÇERİDEKİ VE DIŞARIDAKİ DÜŞMANLARIN ŞERRİNDEN KORU YARABBİ"
Kur'an'ı kerim okuduktan sonra dua eden Orhan Arı, "Vatan sevgisi imandandır hadisi şerifi ile çıktığımız bu kutsal yolda ecdadımızın şanlı kanları ile alınmış bu toprakları kana bulamak isteyenlerin ellerini Ebu Leheb misali kurut Allahım. Yarabbi şehit kanları ile sulanmış bu topraklarda terörün çiçeğini açtırtma Yarabbi. Yarabbi bu sure-i celilenin okunmasından hasıl olan sevabın yüzü suyu hürmetine Devletimizi ve milletimizi her türlü afetden muhafaza eyle. İçerideki ve dışarıdaki düşmanların şerrinden koru Yarabbi. Yarabbi bu sure-i celile den hasıl olan sevabı vatanına ve milletine doğruluk ve muhabbet ile hizmet edip hainlerle savaşarak en yüce mertebeye çıkan kahraman komutanımızı Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin polis ağabeylerimizin ruhlarına hediye eyledik sen haberdar eyle Yarabbi" diye dua etti.
FETÖ'ye beddualarda bulunan Arı, "Yarabbi vatanımızın birliğini ve dirliğini bozmak isteyen içerdeki düşmana ve dışarıda ki düşmana, kravatlı teröristlere ve dağdaki teröristlere, takkeli şeytana ağlayan münafığa merkep olan FETÖ'ye sen rahmet etme Yarabbi. Yarabbi bu sure-i celileden hasıl olan sevabın yüzü suyu hürmetine cenaze namazı kılmaktan usanmış olan bu millete terör belasından kurtulup şükür namazı kılmayı nasip eyle Yarabbi. Yarabbi üzerimize gelen belaya karşı bize dayanma gücü ver. Ayaklarımızı sabit kıl bizi kafir kavme karşı galip eyle Yarabbi. Yarabbi Devletimizi daim eyle evlatlarımızı ali eyle. Bizim üzerimize zalimleri musallat etme Yarabbi. Yarabbi sen affedicisin affetmeyi seversin. Dualarımızın kabulüne engel olan bütün günahlarımızı affı mağfiret eyle yarabbi" dedi.
(Ahmet Genç/İHA)

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