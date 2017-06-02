Sahur vakti ayakkabı hırsızlığı

Ümraniye'de sahura kalkan vatandaşların uyumasını bekleyen hırsız, girdiği apartmanda ayakkabıları çaldı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Ümraniye Ihlamurkuyu'da apartmanlara dadanarak, ayakkabıları çalan hırsız kameralara yansıdı. Sahura kalkan vatandaşların yatmasını bekleyen hırsız, ışıkların sönmesinin ardından harekete geçti. Apartman kapısını açan şahıs, daha sonra daire önlerindeki ayakkabıları gözüne kestirdi. Gözüne kestirdiği yeni ayakkabıları torbaya dolduran hırsız ardından kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsız, apartman sakinlerinin uyumasıyla harekete geçiyor. Ardından apartman içine giren şahıs, ayakkabıları torbaya doldurarak apartmandan çıkıyor.
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