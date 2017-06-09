Sahur öncesi deniz keyfi

Antalya'da gece sıcaklık 25 dereceyi bulunca vatandaşlar sahur öncesi sahillere akın etti. Aileler, gençler ve çocuklar dünyaca ünlü plaja gelip hem piknik yaptı hem de denize girerek serinledi.

Antalya'da gece sıcaklık 25 dereceyi bulunca vatandaşlar sahur öncesi sahillere akın etti. Aileler, gençler ve çocuklar dünyaca ünlü plaja gelip hem piknik yaptı hem de denize girerek serinledi.

Antalya'da gündüz saatlerinde 30 derecenin üstünde seyreden hava sıcaklığı ile yüzde 65'e varan nem oranından bunalan vatandaşlar, oruç tuttukları için denize girememenin acısını gece çıkartıyor. Saat 01.00 ile 03.00 saatleri arasında sıcaklığın 25 derece olmasıyla dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın eden vatandaşlar, Akdeniz'in muhteşem gece manzarası eşliğinde piknik yapıyor, sahur vakti yaklaşıncaya kadar da deniz kenarında serinliyor. Özellikle gençlerin akın ettiği sahilde, aileler de çocuklarıyla beraber gece denize girmenin keyfini doyasıya yaşarken, bazı vatandaşlar ise sahil kenarında yürümeyi tercih ediyor.



"GECE DENİZE GİRMENİN TADI ÇOK BAŞKA OLUYOR"

Sahilde piknik yapan vatandaşlardan İdris Şayan, çocuklarının ısrarı üzerine sahile geldiğini belirterek, "Çocuklar açılışı yaptı. Denize girelim deyince, kıramadık getirdik. Sahuru evde yapıyoruz, burada yapmak hanıma bağlı biraz" diye konuşurken, denize giren gençlerden Ozan Şimşek, havanın ve suyun çok güzel olduğunu ve gece denize girmenin ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yaşayan Meryem Akan ise "Gece denize girmenin tadı çok başka oluyor. Gündüz çok kalabalık ama gece sakin ve huzurlu. Soğuk değil ve daha ılık oluyor su" diye konuştu.

(Suat Metin / İHA)