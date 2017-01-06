06.01.2017 11:08 Sahte polisten büyük vurgun

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanan bir kişi, yüklü miktarda parasını ve ziynet eşyasını kendi elleriyle teslim etti. Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanan bir kişi, yüklü miktarda parasını ve ziynet eşyasını kendi elleriyle teslim etti.



Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesinde ikamet eden T.M.'yi bir kişi arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, T.M.'ye, "Bir operasyon yapıldı ve bilgilerin başkasının eline geçti. Evde bulunan paralar ile altınları karşılaştıracağız. Söylediğimiz adrese getir" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan T.M., evdeki 30 bin lira, 6 bin 100 Euro, bin 100 dolar ile çok sayıda ziynet eşyasını poşete koyup, dolandırıcıların verdiği adrese bıraktı. Bir süre sonra şüphelilerin telefonuna ulaşamayan T.M., dolandırıldığını anlayarak polise müracaat etti.



Merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde ikamet eden R.A., kendisini polis olarak tanıtan şahsa inandı. FETÖ soruşturması kapsamında kredi çekildiğini iddia eden sahte polis, R.A.'yı dolandırdı.



Polisin, her iki olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

