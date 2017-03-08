Sahte polislere 15 ilde operasyon: 91 gözaltı

Adana merkezli 15 ilde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı gerçekleştirilen operasyonda 91 kişi gözaltına alınırken, bunların 43'ü tutuklandı. Tutuklanan bir kişinin, cep telefonundan vatandaşı dolandırdıktan sonra alem yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

Adana merkezli 15 ilde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı gerçekleştirilen operasyonda 91 kişi gözaltına alınırken, bunların 43'ü tutuklandı. Tutuklanan bir kişinin, cep telefonundan vatandaşı dolandırdıktan sonra alem yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından aldıkları talimat doğrultusunda kendisini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtan şahıslara yönelik 15 ilde şafak vakti operasyon yaptı.

Adana merkezli İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Adıyaman, Erzurum, Ordu, Kırşehir ve Çankırı'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda vatandaşın biriktirdiği para ve altınları alan 91 şüpheli yakalandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt menfaatleri doğrultusunda suç işlemek, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri ve bankaları aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık ve kişisel verileri izinsiz kopyalamak ve kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edilen 91 kişiden 43'ü tutuklanırken, 15 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı.

Bu arada, operasyonda yakalanan zanlıların, vatandaşları dolandırdıktan sonra elde ettikleri paralarla alem yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonlarına çekilen görüntülerde 6 kişi tarlanın ortasına kurdukları içki masasında bir taraftan yemeklerini yerken diğer taraftan oyun havası eşliğinde göbek atıyor. Dolandırıcılık suçundan tutuklanan Cumali A.'nın çektiği görüntülerde, bir başka şahsın çatalı mikrofon gibi tutup, dolandırıldıktan sonra basın mensuplarına haber yaptıran vatandaşlarla dalga geçtikleri görüldü. Dolandırıcılardan bir kişinin ise, "Adana'dan gelen kontörcü Cumali çok namusludur. Biz vatandaşın donunu bile alırız" diyerek bağırması da görüntülerde yer aldı. Görüntüyü çeken Cumali A. ve görüntüdeki bir kişi operasyon sonrası tutuklandı.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)