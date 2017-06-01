Sahte polisler tahsilata gelmiş !

Bursa'da FETÖ yalanıyla dolandırdıkları yaşlı çiftin 87 bin lirasını alırken yakalanan ve tutuklanan 2 kişi, arkadaşlarının alacağını tahsil etmeye gittikleri yalananını söyledi.

Bursa'da FETÖ yalanıyla dolandırdıkları yaşlı çiftin 87 bin lirasını alırken yakalanan ve tutuklanan 2 kişi, arkadaşlarının alacağını tahsil etmeye gittikleri yalananını söyledi.

Geçen ocak ayında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. (60) ve N.T. (57) çiftini arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, hesaplarından FETÖ'ye para aktarıldığını söyledi. Hesaplarındaki bütün parayı gelecek kişilere teslim etmelerini isteyen telefondaki kişiden yaşlı çiftin çocukları şüphelenerek polise haber verdi. Evin etrafına tertibat alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, 87 bin lirayı camdan almaya kalkan Mustafa E. (33) ve Ahmet A.'yı (34) gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



"KORKTUĞUM İÇİN TAHSİLATA GİTTİM"

Cumhuriyet savcısının soruşturmasını tamamlanmasından sonra Mustafa E. ile Ahmet A. hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul'da bir inşaatta Ahmet ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Mustafa E., "Diyarbakır'dan arkadaşım olan İ.K., Bursa'da bir alacağı olduğunu söyledi. Bende birkaç gün inşaatta iş olmadığından Ahmet'e benimle gelmesini istedim. Kabul edince Bursa'ya geldik. Parayı yaşlı kadın camdan uzatıp verdi. Tam uzaklaşırken polis beni yakaladı. Yüzde 10 komisyon almamız söz konusu değil. Korktuğum için bu işi yaptım" dedi.



"BENİM DOLANDIRICILIK OLAYINDAN HABERİM YOKTU"

Ahmet A. ise, köylüsü olan Mustafa'nın Bursa'da birisinden alacağını olduğunu, birlikte gitmeyi teklif etmesi üzerine geldiklerini söyleyerek, "Benim dolandırıcılık olayından haberim yoktu. Mustafa yolda sürekli telefonla konuşuyordu. Ben Mustafa'nın bir evin camından birisi tarafından poşet verildiğini 200 metre ileriden görüyordum. Suçsuzum" dedi.

Olay günü kendisini telefonda sürekli oyalayan kişinin hesaplarından FETÖ terör örgütüne para aktarıldığını söylediğini, uzun süre telefonu kapatmayarak ne yapmalarını gerektiğini anlattığını ifade eden Emine T., "Ben eşimin telefonuyla görüşürken, çocuklarım gördü. Onlar durumu polise bildirdi. Polisin isteği üzerine gazete kağıtlarını demetli para haline getirip poşete koyduk. Olay günü iki sanık birlikte gelerek, camdan kendilerine poşeti verdim. Daha sonra ikisi birlikte memurlar tarafından yakalandılar. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)