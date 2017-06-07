Sahte polis gerçeğini ısırıp kaçmaya çalıştı

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp 7 kişiyi 300 bin lira dolandıran şahıs, yakalandığı sırada polisin bileğini ısırıp kaçmaya çalıştı.

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp 7 kişiyi 300 bin lira dolandıran şahıs, yakalandığı sırada polisin bileğini ısırıp kaçmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, kendini polis olarak tanıtıp 7 vatandaştan yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı ileri sürülen Talha C.'nin Hürriyet Mahallesinde olduğu bilgisini alınca zanlıyı mahallede takibe başladı. Araç içindeki zanlının sürekli telefonda görüştüğünü gören araştırma ekipleri, yine birilerini dolandıracağından şüphelenerek şahsı yakalamak için harekete geçti. Ancak şahıs, polisi fark edince kaçmaya çalıştı. Polis araçlarına çarparak zarar veren şahıs, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyete getirilen zanlının telefonunda yapılan incelemede Mıdık Mahallesi'nde bir kadın ile sürekli konuştuğu tespit edildi. Kendisini bir kişinin aradığını ve polis olduğunu söyleyip para istediğini söyleyen kadın da Talha C.'den şikayetçi oldu.

Talha C. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine götürüldü. Şahıs, polis aracından indirilirken polis memuru R.Y.'nin bileğini ısırıp kaçmaya çalıştı. Polis, zanlıyı kısa süren kovalamacanın ardından yakaladı. Isırılan polis memuru da Adli Tıptan rapor alarak zanlıdan şikayetçi oldu. Emniyete götürülerek sorgulanan zanlı, ifadesinde kimseyi dolandırmadığını herkesin akrabası olduğunu ileri sürdü.

Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından aralarında polis memurunun emekli başkomiser babasının da olduğu 7 kişiyi 300 bin lira dolandırmak suçundan tutuklandı.

(Fatih Keçe-Umutcan İşledici /İHA)