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Sahte kargocular kadın hizmetliyi bayıltıp gasp ettiler
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Sahte kargocular kadın hizmetliyi bayıltıp gasp ettiler

İstanbul'da kendilerine kargocu süsü veren 2 gaspçı, suç ortaklarıyla birlikte yakalanırken, zanlıların gerçekleştirdikleri toplamda 250 bin dolarlık gasp olayının öncesi ve sonrasına ait anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da kendilerine kargocu süsü veren 2 gaspçı, suç ortaklarıyla birlikte yakalanırken, zanlıların gerçekleştirdikleri toplamda 250 bin dolarlık gasp olayının öncesi ve sonrasına ait anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de meydana geldi. Yüzleri maskeli ve kendilerine kargocu süsü veren 2 gaspçı, 39 yaşındaki E.E.'ye ait evin kapısını çaldı. Kapıyı, evde bulunan E..E. yardımcısı yabancı uyruklu çalışanı İuri Cernev açtı. Çalışanı bıçak ile tehdit eden hırsızlar daha sonra yumruk atarak kadını bayılttı. Evin içerine girip keşfe çıkan gaspçılar, yatak odasında E.E ile kısa süreli arbede yaşadıktan sonra E.E.'nin ellerini plastik kelepçe ile elbise dolabına bağladı. Sonrasında evde içerisinde, 50 bin dolar nakit para ve 250 bin dolarlıkta ziynet eşyası bulunan kasayı elleriyle koymuş gibi buldular. Kasayı alıp kaçan, 37 yaşındaki Yalçın O. ve 34 yaşındaki Murat K. sonrasında olay yerinde beklediği tahmin edilen araba ile kayıplara karıştı.

KADINI BAHÇIVANI KURTARDI
Olayı yaşayan tahlisiz kadını ertesi gün eve geldiğinde imdat çığlıklarını duyan bahçıvanı kurtardı. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sonrasında zanlıların kaçtığı araç plakası üzerinde çalışma yaptı. Aracı tespit eden ekipler, 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Polisin operasyonu sonrasında gaspı gerçekleştiren ve desteklediği söylenen aralarında evdeki çalışan kadın İuri C'ninde aralarında bulunduğu yabancı uyruklu Mihail Fedoroviçe B., Olessa C. Yalçın O. Mustafa Mert K, ve Murat. K. göz altına alındığı. Bu isimler arasında da Yalçın O. Mustafa. K, Olessa K. ve İuri C. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geri kalan isimlerden birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken iken diğeri ise serbest bırakıldı.
Kargocu kılığındaki gaspçılar güvenlik kameralarına yansıdı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de kargocu kıyafeti giymiş 2 kişi E.E.'nin evine geliyor.Ellerindeki kargo kutusunun içerisine kasayı aldıkları düşünülen hırsızlar kendilerini bekleyen araca doğru yönelerek hızla olay yerinden kaçıyorlar.
(Ufuk Kıvık - Murat Delice / İHA)

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