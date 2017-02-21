Sahte jandarma ve polislere 10 ilde operasyon

Adana merkezli İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ında aralarında bulunduğu 10 ilde 100 adrese eş zamanlı 750 polisle operasyon yapılarak kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslar yakalandı.

Adana merkezli İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ında aralarında bulunduğu 10 ilde 100 adrese eş zamanlı 750 polisle operasyon yapılarak kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslar yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendisini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmek için savcı ve hakimden alınan dinleme ile çeteyi 2 ay önce takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Denizli, Gaziantep ve Kocaeli de İsa E., Cuma A. ve Ahmet E. isimli şahısların liderliğini yaptığı ayrıca her ilin sorumlusunun olduğu yaklaşık 80 kişilik çetenin varlığını belirledi.



"2.5 MİLYON LİRA VATANDAŞIN CEBİNDE KALDI"

Polis 2 ay boyunca yaptığı dinleme sonucunda zanlıların vatandaşları dolandırmasının de önüne geçti. Polis yaklaşık 100 vatandaşın 2.5 milyon lirasının dolandırılmasının önüne geçerek vatandaşın mağdur olmasının önüne geçti. Dolandırıcılar bu sırada vatandaşlardan yaklaşık 500 bin lira da dolandırdı. Polis iki ay boyunca hem fiziki hem de teknik olarak zanlıları 10 ilde adım adım takip etti.



"750 POLİSLE 100 ADRESE BASKIN"

Polis yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon kararı aldı. Polis Adana merkezli 10 ilde aralarında özel harekatında olduğu 750 polisle harekete geçti. Şafakta vakti belirlenen 80 kişiyi gözaltına almak için 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kritik adreslere özel hareket polisi uzun namlulu silahlarla girdi. Polisleri karşısında gören zanlılar şaşkına döndü.



"ÇEK YAKIŞIKLI OLSUN"

Gözaltına alınan zanlılar tek tek sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar neden gözaltına alındıklarını bilmediklerini söyledi. Bir zanlı ise basın mensuplarına tepki göstererek, "neden gözaltına alındığımı bilmiyorum bana değil polise sorun. Ben suçsuzum kardeşimin telefonuna el koydular. Ne olduğunu bende bilmiyor. Dolandırıcılık falan yapmıyor mu. Suçsuz olduğum ortaya çıkacak. Çekin yakışıklı olsun" dedi. Operasyon hala devam ederken polisin şu ana kadar 40'tan fazla kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çetenin 30 ilde kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ya da yapmaya çalıştığı belirlendi.

(Fatih Keçe / İHA)