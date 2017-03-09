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Sahte içki ölüm getirdi
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Sahte içki ölüm getirdi

Eskişehir'de sahte içki içtikleri iddia edilen aynı kurumda çalışan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de sahte içki içtikleri iddia edilen aynı kurumda çalışan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Vergi Dairesi'nde icra memuru olarak görev yapan Mehmet Uzun (57) dün evinde alkol aldı. Bir süre sonra rahatsızlanan Mehmet Uzun, Yunus Emre Hastanesi'ne kaldırılarak hayati tehlike kaydıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi devam eden Uzun, öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Dün işe gitmediği anlaşılan ve Mehmet Uzun ile aynı yerde çalışan Ömer Çiçek'in (62) de yalnız yaşadığı ikametine çilingirle girildi. İkamet içerisinde Ömer Çiçek'in de hayatını kaybettiği anlaşıldı. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldükleri değerlendirilen arkadaşların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerde ise iki arkadaşın da metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Ömer Çiçek'in ve Mehmet Uzun'un yakınları tarafından teslim edilen toplam 4 içki şişesi ise gerekli incelemelerin yapılması için muhafaza altına alındı.
Eskişehir polisi her 2 şüpheli ölümün aydınlatılması için yaptığı çalışmalarda, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yaşayan arkadaşların Y.A. (53) isimli şahın işlettiği çay ocağından alkol satın aldıkları iddia edildi. İddia üzerine polis ekipleri çay ocağını işleten Y.A.'yı gözaltına aldı. Şahsın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Hayatını kaybeden arkadaşlardan Ömer Çiçek'in cenazesi bugün Alem Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığa defnedildi.
(Mehmet Sıddık Yeşilırmak/İHA)

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