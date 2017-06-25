Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahte içki imalatına baskın düzenleyen polis, 858 şişe sahte içki, 563 Litre doldurulmaya hazır içki ele geçirirken 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahte içki imalatına baskın düzenleyen polis, 858 şişe sahte içki, 563 Litre doldurulmaya hazır içki ele geçirirken 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir ikamette depolanan içkilerin bir araca yüklendiği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Üç ayrı adrese baskın düzenleyen polis, 858 şişe sahte içki, 967 adet doldurulmaya hazır boş içki şişesi, 563 Litre doldurulmaya hazırlanmış kaçak içki, 2 bin 250 adet sahte içki bandrolü, 2 bin 328 adet sahte içkilerde kullanılan etiket, kapak ve kapüşon ile, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Baskında Ö.S. ve S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

