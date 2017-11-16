16.11.2017 16:38 Sahte estetikçiye 6 yıl hapis cezası

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaparak enfeksiyon kapmalarına neden olan kuaför Soner Gülnaz, yargılandığı davada 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira para cezasına çarptırıldı. Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaparak enfeksiyon kapmalarına neden olan kuaför Soner Gülnaz, yargılandığı davada 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira para cezasına çarptırıldı.

4 kişinin enfeksiyon kapmasına neden olan sahte doktor Soner Gülnaz'ın Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Daha önce Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçlamalarından savunma yapan Gülnaz, "dolandırıcılık", "taksirle yaralama" suçlarından da savunma yaptı.

Dolgu işlemi yaptığı hemşire Merve Keleş ile Güllü Sel'in kendisine hasta göndereceklerini söylemeleri üzerine para almadan işlem yaptığını, bu nedenle dolandırıcılık suçlamasını kabul etmediğini savunan Gülnaz, enfeksiyon kapmalarının nedeninin ise başkalarının rujlarını kullanmaları ya da öpüşmeleri olabileceğini kaydetti.

Mahkeme hakimi, Soner Gülnaz'a dolandırıcılık suçundan 4 yıl, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası verdi.



