Sahte estetik uzmanına soruşturma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendisini doktor olarak tanıtıp dolgu yaptığı kadınların dudaklarında enfeksiyon kapmasına neden olan ve bu şekilde dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli kuaför S.G. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendisini doktor olarak tanıtıp dolgu yaptığı kadınların dudaklarında enfeksiyon kapmasına neden olan ve bu şekilde dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli kuaför S.G. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Erdemli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Hırsızlık' suçundan verilen 4 yıl 15 ay hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan S.G.'nin, internette kendisini 'estetik uzmanı doktor' olarak tanıttığı, mağdurlar M.K., Z.U., C.S. ve eşi G.S.'ye botoks ve silikon dudak dolgusu yapıp şahısların paralarını alarak dolandırdığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine mahkemeden alınan arama-el koyma kararı doğrultusunda, Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapılmış, bulunan tıbbı malzeme ve cihazlara el konuldu.

Şüpheli S.G., Cumhuriyet Başsavcılığı Suçüstü-Müracaat Bürosu'na mevcutlu olarak getirilerek ifadesi alınmış, daha sonra tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli S.G., 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Dolandırıcılık' ve 1219 Sayılı Kanunun 25'inci maddesinde yer alan 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takmak' suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli hakkında mağdurlara karşı yaralama eylemleri nedeniyle 'Bilinçli Taksirle Yaralanmaya Neden Olmak' suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

