Sahte deterjan ve şampuan üreticilerine baskın

Mersin polisi, Akdeniz ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonda 5 bin 957 kilogram sahte deterjan ile 23 bin 135 adet şampuan ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin polisi, Akdeniz ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonda 5 bin 957 kilogram sahte deterjan ile 23 bin 135 adet şampuan ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, insanların sağlığı ile oynayan sahte deterjan ve şampuan üreticilerini takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, cumhuriyet savcısından alınan izin doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 bin 957 kilogram sahte deterjan ile 23 bin 135 adet şampuan, şampuan kutusu, deterjan poşet ambalajı, terazi ve paketleme makineleri ele geçirildi. Sahte temizlik ürünleri kamyona yüklenerek emniyete götürülürken, ürünlerin soruşturma bittikten sonra imha edileceği öğrenildi. Özellikle bu işi yapan şahısların poşet ve torba olarak marka isimlerin ürünlerini kullanması ise dikkat çekti.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

(Koray Ünlü /iHA)