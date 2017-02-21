'Sahte çürük raporu' davasında savcı mütalaasını açıkladı

Emekli askeri savcı Ahmet Zeki Üçok'un aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı 'sahte çürük raporu' soruşturmasına ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tüm sanıkların 'örgüt üyeliği' suçundan, Üçok ve 7 sanığın 'dolandırıcılık' suçundan beraati; sanıklardan 3'ünün de yine aynı suçtan cezalandırılması talep edildi.

Emekli askeri savcı Ahmet Zeki Üçok'un aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı "sahte çürük raporu" soruşturmasına ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tüm sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan, Üçok ve 7 sanığın "dolandırıcılık" suçundan beraati; sanıklardan 3'ünün de yine aynı suçtan cezalandırılması talep edildi.

"Sahte çürük raporu" soruşturmasına ilişkin haklarında dava açılan ve emekli askeri savcı Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar İsmail Es, Tahir Mete Turan, Taylan Özgür Düşko, Ömer Uçar ve avukatları hazır bulunurken, hükümlü olan Murat Tugay Tepe, cezaevinden getirildi. Tutuksuz yargılanan Ahmet Zeki Üçok, Fehmi Suna, Murat Can Çarmıklı, Sibel Fatma Çarmıklı, Ahmet Metin Hökenek ve Erdem Kılıç duruşmaya gelmedi.

Duruşmada savcı tüm sanıklar hakkında esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı "örgüt kurup yönetme" ve "örgüt üyeliği" suçundan yeterli delil elde edilemediğinden sanıkların bu suçlardan beraatlerini talep etti. Yeterli delil bulunamadığından Ahmet Zeki Üçok'un "dolandırıcılık" suçundan beraatini talep eden duruşma savcısı, sanıklardan Turgay Tepe'nin ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 8 kez uygulanarak toplam 10 yıldan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada sanıklardan Taylan Özgür Düşko'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, Erdem Kılıç'ın ise "dolandırıcılık' suçundan 5 kez uygulanarak 5 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılmasını talep edildi.

Mahkeme, mütalaaya karşı sanık ve sanık avukatlarının esas hakkındaki beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

(Doğan Can Cesur/İHA)