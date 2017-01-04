04.01.2017 18:03 Sahte başkomiser yakalandı

Kırıkkale'de, kendisini başkomiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs polis tarafından yakalandı. Kırıkkale'de, kendisini başkomiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs polis tarafından yakalandı.



Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven timleri kendisini İl Emniyet Müdürlüğünde başkomiser olarak tanıtarak menfaat temin etmeye çalışan R.D isimli şahsa operasyon düzenlediler. Çeşitli ihbarları değerlendiren ekipler kendisini polis olarak tanıtan R.D'nin şehir merkezinde düzenlenen operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan R.D'nin bir kurum ile iki işyerinde menfaat temin etmek yolu ile dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.



Gözaltına alınan R.D. adlı zanlı, Emniyet müdürlüğü'nünde yapılan adli işlemlerin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

