Sahte altın üreticilerine şok baskın

Mersin'de sahte altın üretildiği iddia edilen bir atölyeye baskın yapıldı. Baskında 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda satışa hazır sahte ziynet eşyası, altın ayar suyu, mihenk taş ile alet ve makine ele geçirildi. Şahısların sahte altınlar anlaşılmasın diye 'altın patent damgası' kullanması ise dikkat çekti.

Mersin'de sahte altın üretildiği iddia edilen bir atölyeye baskın yapıldı. Baskında 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda satışa hazır sahte ziynet eşyası, altın ayar suyu, mihenk taş ile alet ve makine ele geçirildi. Şahısların sahte altınlar anlaşılmasın diye 'altın patent damgası' kullanması ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliğine bağlı ekipler, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde sahte altın üretimi yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada belirlenen adreste sahte altın üretimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine bahse konu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yerin sahte altın atölyesi olarak kullanıldığını gördü. Atölyede yapılan aramada çok sayıda sahte ziynet eşyası, sahte altın üretiminde kullanılan bakır malzeme, altın ayar suyu, mihenk taşı, çok sayı altın patent damgası, altın üretiminde kullanılan alet ve makine ele geçirildi.

Operasyonda Ü.Ö., S.A., A.Ö. ve H.S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polisin yaptığı operasyon sayesinde sahte altın alarak mağdur olacak birçok vatandaş ve kuyumcunun mağduriyetlerinin önüne geçilirken, daha önce üretilen sahte altınların ise diğer illerdeki kuyumculara satıldığı tespit edildi.

Bugün emniyetteki ifadeleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

(Hüseyin Kar - Koray Ünlü/İHA)