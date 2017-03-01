Sahneye verilen sis 11 oyuncuyu hastanelik etti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde düzenlenen tiyatro gösterisinde sahneye verilen dumandan etkilenen 4'ü çocuk 11 oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde düzenlenen tiyatro gösterisinde sahneye verilen dumandan etkilenen 4'ü çocuk 11 oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Belediyesi tarafından Hacılar Kültür Sitesinde 'Şafak vakti çocukları' isimli tiyatro gösterisi düzenlendi. Programı çok sayıda vatandaş izledi. Konuşmaların ardından senaryo gereği ilköğretim okulu öğrencilerinden oluşan tiyatro grubu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sahnelemeye başladı. Tank, silah ve bomba sesleri eşliğinde sahneye makine ile sis basıldı. Bu sırada oyunu sahneleyen tiyatro grubundan 4'ü çocuk 11 kişi sahneye verilen sisten etkilendi.

Öğrencilerin fenalaşmasıyla oyun yarıda kesilirken, öğrenciler ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

(Ali Göç/İHA)