Sahne bir anda çöktü

Çin'de prova yapan okul korosu, büyük bir şok yaşadı.

Çin'de prova yapan okul korosu, büyük bir şok yaşadı.

Koronun üzerine çıktığı sahnenin erkek öğrencilerin bulunduğu kısmı, bir anda gürültüyle çöktü. Olayda 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Tüm yaşananlarsa provaların kayda alındığı kameraya yansıdı.

