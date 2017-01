07.01.2017 13:34 Sahipsiz köpekleri ekmekle besliyor

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaşayan bir vatandaş her gün 5 kilometre yol giderek sahipsiz köpeklere yiyecek götürerek besliyor.



Yalıhüyük ilçesinde yaşayan Naci Yılmaz (65), ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki çiftlik yolunda çok sayıda sahipsiz köpeğe her gün yiyecek götürerek, hayvanların yaşama tutunmasına yardımcı oluyor. Düzenli olarak dışarıda kalmış hayvanları beslediğini söyleyen Yılmaz, "Fırından ekmek, evden buğday alıyorum. Arada gelerek bunları besliyorum. Kar nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar için de açık alanlara buğday koyuyorum. İlçemiz halkı da sağolsun bu konuda duyarlı ve bana destek veriyor" dedi.