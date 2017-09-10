10.09.2017 12:53 Sahipsiz köpek plajın maskotu oldu

Bartın'daki Mugada Plajına akın eden tatilciler, sahipsiz köpekle eğlendi. Bartın'daki Mugada Plajına akın eden tatilciler, sahipsiz köpekle eğlendi.

Okulların açılmasına bir hafta kalmasına rağmen tatilcilerin ilgi gösterdikleri Karadeniz sahillerinden Mugada Plajı güzel günlerinden birini yaşadı. Plajda gezen sahipsiz köpek ise kurnazlığı ve zekası ile tatilcilerin ilgi odağı olmayı başardı. Köpek denize giren tatilcilerin şemsiyesinin altına yatarak güneşten korunurken serinlemek için suya girdikten sonra tatilciler ile top oynadı.

(Halil Tekin/İHA)

