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Sahipsiz cep telefonu 322 yolcuyu 1.5 saatinden etti
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Sahipsiz cep telefonu 322 yolcuyu 1.5 saatinden etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Yeni Delhi seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında sahipsiz bir cep telefonunun bulunması üzerine uçakta güvenlik araması yapıldı. 322 yolcusu bulunan uçak 1,5 saat rötar yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Yeni Delhi seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında sahipsiz bir cep telefonunun bulunması üzerine uçakta güvenlik araması yapıldı. 322 yolcusu bulunan uçak 1,5 saat rötar yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Boeing 777 tipi tarifeli uçak havalimanından kalkış için hazırlandığı sırada yolculardan biri kabin içerisinde kime ait olduğu belli olmayan bir cep telefonu gördü ve durumu kabin memurlarına bildirdi. Kabin ekiplerinden konu hakkında bilgi alan kaptan pilot güvenlik gerekçesiyle uçağı güvenlik park alanına çekti. Daha sonra yolcular uçaktan indirildi. Kabine gelen ekipler cep telefonunu kontrol etti ve uçakta arama yaptı. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken yolcular tekrar uçağa alındı.
322 yolcusu bulunan tarifeli uçak, yaklaşık 1,5 saatlik gecikmenin ardından Yeni Delhi'ye gitmek üzere saat 22.30'da yolcularıyla birlikte havalandı.
(Ferhat Yasak /İHA)

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