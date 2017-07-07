Sahiplerini sürükleyerek kediye saldırdılar. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının pitbull cinsi 2 köpekle yürüdüğü görülüyor. Bu sırada, bir evin önünde duran kediyi gözüne kestiren köpekler minik hayvana bir anda saldırıyor. Saldırgan köpekler, kendilerini tutan kadını da sürükleyerek yere düşürüyor ve kediyi yakalıyor. Köpeklerin sahibi talihsiz hayvanı uzun süren uğraşlar sonucu kurtarırken o anlar anbean böyle kaydediliyor.
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