02.01.2017 14:34 Şahinbey Belediyesinden okullarda geri dönüşüm eğitimi

Şahinbey Belediyesi, doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı geri dönüşüm çalışmaları kapsamında okullardaki öğrencileri bilgilendirdi. Şahinbey Belediyesi, doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı geri dönüşüm çalışmaları kapsamında okullardaki öğrencileri bilgilendirdi.



Şahinbey Belediyesi değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüme kazandırmak için harekete geçti. Şahinbey Belediyesi ve Çevre Temizlik Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında Şahinbey İlçesi genelinde ki okullarda öğrencilere geri dönüşümle ilgili bilgiler veriliyor.

