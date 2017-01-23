Sahilde kadın cesedi bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Lakos koyunda kadın cesedi bulundu.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Lakos koyunda kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre; Kapukargın Mahallesi Lakos koyuna balık tutmak için giden vatandaşlar sahildeki cesedi fark ederek Jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Dalaman Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri gitti. 2 saatlik çalışmanın ardından koya ulaşan ekipler cesedin bir kadına ait olduğunu tespit ederken, Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ortaca Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin kimliğinin ve yaşının belirlenemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Cihat Cura / İHA)
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