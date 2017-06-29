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Sahilde atlı sörf keyfi
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Sahilde atlı sörf keyfi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 girişimci arkadaş, tesislerindeki atlarıyla hem sahilde binicilik hem de sörf yaptırıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 girişimci arkadaş, tesislerindeki atlarıyla hem sahilde binicilik hem de sörf yaptırıyor.
Dörtyol Yeniyurt Mahallesi'nde Atatürk Çiftliği alanında Devlet Ocak, Fizyoterapist Ali Ergin ve Celal Ceren adlı üç girişimci, at sevgisini gelecek kuşaklara aktarmak ve biniciliğe olan ilgiyi arttırmak için kurdukları binicilik tesislerinde bulunan atlar ile ilk kez sahilde atlı sörf yaptılar. Paylaştıkları video ile ilgi odağı olan girişimci arkadaşlar, hobi olarak ilk defa yaptıkları sörf sporunu geliştirmek istiyor.
Yaklaşık 18 aydır atlı spor yaptıklarını belirten Celal Ceren, "Geçtiğimiz günlerde sahilde at binerken farklı bir şeyler denemek istedik. Sörf yapan arkadaşlarla birlikte konuşurken at ile sörf nasıl olur diye düşündük, bunu denemeye karar verdik ve denedik. Çektiğimiz videoyu da sosyal medyada paylaştık ama bu kadar yoğun talep olacağını bilmedik. Çok yoğun ilgi gördü, çok güzel geri dönüşler aldık. Denemek isteyen birçok kişiden talep aldık" dedi.

"İLK KEZ YAPTIK VE BAŞARDIK"
Fizyoterapist Ali Erkin, binicilik aktivitelerine hobi olarak başladıklarını belirterek, "Daha önce Adana'da Atlı Spor Kulübünde biniş yapıyorduk. Belediye başkanımızın da yer tahsisi desteği ile burada tesisimizi kurarak atlarımızı Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirdik. Halktan gelen talep üzerine sahilde at bindiriyoruz, binicilik eğitimi veriyoruz. Şuan yeni aktivite olarak atla sörf yapıyoruz. Bunu kendimiz ilk kez yaptık ve başardık" diye konuştu.
İşletme ortağı Devlet Ocak ise, "At çiftliği binicilik sporunu ve Türk tarihinde büyük bir yeri olan ve bize unutturulan bu sporu yeniden insanlara hatırlatalım diye böyle bir karar aldık. Aslını, dokusunu bozmadan kurduğumuz at çiftliğimizde Avrupa'da özellikle son bir yıldır büyük ilgi gören 'horse surfing' olarak bilinen sörf çalışmalarına başladık. Şuan bu konuda kendimizi geliştiriyoruz. İleriki zamanlarda atlı sörf sporunu geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı istiyoruz" diye konuştu.
(Necati İvgin-Ferit Savaş /İHA)

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