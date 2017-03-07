Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı gözaltına alındı
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Murat Özen, FETÖ operasyonunda gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Murat Özen, FETÖ operasyonunda gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer ile çok sayıda rütbeli asker FETÖ/PDY darbe soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (Muammer Ay/İHA)
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