Sahibi 10 gündür ondan haber alamıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çocuğu gibi sevip baktığı 'Yakup' isimli papağanı kaybolan 45 yaşındaki Türkan Madran'ın adeta dünyası yıkıldı. Maddi imkanı olmayan Madran, papağanını bulana, ödül olarak aldığı çeyrek altını vereceğini açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çocuğu gibi sevip baktığı "Yakup" isimli papağanı kaybolan 45 yaşındaki Türkan Madran'ın adeta dünyası yıkıldı. Maddi imkanı olmayan Madran, papağanını bulana, ödül olarak aldığı çeyrek altını vereceğini açıkladı.

İlçede özel bir hastanede hasta bakıcı olarak görev yapan Türkan Madran, 2 yıl önce Jako cinsi bir papağan alarak evinde beslemeye başladı. 'Yakup' ismini verdiği papağan kısa sürede sevimli hareketleri ile evin maskotu oldu ve Türkan Madran ile arasında sevgi bağı oluştu. Papağan bir sabah ortadan kaybolunca, Türkan Madran'ın dünyası başına yıkıldı. Panikle sokağa çıkarak kuşunu arayan kadın, bir otomobilin altında kalma tehlikesi de atlattı. İlçedeki sokak ve mahalleleri karış karış dolaşan Madran, aradan geçen 10 gün süresince papağanını bulamadı. Kuşu bulmak için tüm mahalleli de seferber olarak, gece gündüz ağaçlarda papağanı aradı ancak bulamadı.



"ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORDUM"

Çaresiz kadın hastanede ayın personeli seçildiğinde ödül olarak aldığı çeyrek altınını kuşu bulana vereceğini açıklayarak, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"O benim her şeyimdi. İşten eve geldiğimde gözlerimin içine bakar 'anne' diye seslenirdi. Çocuğum gibi bakıyordum. Kaybolunca işten artan zamanımda mahalledeki her ağacın tepesine bakarak oğlumu bulmaya çalışıyorum. Maddi imkansızlıklarıma rağmen onu yüksek bir paraya almıştım. Bana çok düşkündü. Bulanlara yalvarıyorum bize haber versinler. Bulan kişiye hastanede ayın personeli seçildiğimde ödül olarak verilen çeyrek altınımı vereceğim. Gece gündüz yaşlı gözlerle Yakup'un geri dönmesini bekliyorum."

(Vural Efecik / İHA)