01.02.2017 16:15 Sahi yolul, E-5 ve TEM yolları entegre oluyor

Anadolu Yakası'nda, sahil yolunu E-5 ve TEM Otoyoluna entegre edecek önemli bir ulaşım projesini hayata geçiriliyor. Proje ile Bostancı Kayışdağı arasında yeni bir yol inşa edilecek, D-100 (E-5) Karayolu kuzey güney yan yolları yapılacak, D-100 Karayolu altına yapılacak alt geçitle yan yollar birbirine bağlanacak. Anadolu Yakası'nda, sahil yolunu E-5 ve TEM Otoyoluna entegre edecek önemli bir ulaşım projesini hayata geçiriliyor. Proje ile Bostancı Kayışdağı arasında yeni bir yol inşa edilecek, D-100 (E-5) Karayolu kuzey güney yan yolları yapılacak, D-100 Karayolu altına yapılacak alt geçitle yan yollar birbirine bağlanacak.

İstanbul Anadolu Yakasında ulaşımı rahatlatacak önemli bir ulaşım projesi hayata geçiyor. Sahil yolu, E-5 ve TEM Otoyolu'nu birbirine entegre edecek proje sayesinde E-5 Karayolu Kozyatağı - Küçükyalı trafiği önemli ölçüde rahatlayacak.

Çalışmalar kapsamında öncelikle Bostancı Kayışdağı arasında hızlı ve doğrudan ulaşım sağlayacak yeni bir güzergahta yol yapılacak. Maltepe Çamaşırcı Deresi boyunca yapılacak yeni yol 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şerit olmak üzere 2 bin 800 metre uzunluğunda olacak. Yol çalışmalarına ek olarak Çamaşırcı Deresi'nin de ıslahı yapılıyor.

Proje kapsamında Bostancı ve Küçükyalı arasında E-5'e paralel yan yollar da yapılacak. Kuzey yan yolu 3 bin 950 metre güney yan yolu 2 bin metre uzunluğunda olacak. Yan yollar E-5 altına yapılacak yeni alt geçit sayesinde birbirlerine bağlanabilecekler. Bu sayede E-5 Karayolu'ndaki trafik önemli ölçüde rahatlamış olacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sahil yolu, E-5 ve TEM otoyolunun entegresi sağlanarak, Kozyatağı Küçükyalı E-5 trafiğinin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor.



