16.01.2017 19:47 Şahan Gökbakar'dan tartışılan sahneyle ilgili açıklama

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 filminin fragmanında yer alan Azerbaycanlı sporcuyla yaptığı müsabakaya dair sahneyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 filminin fragmanında yer alan Azerbaycanlı sporcuyla yaptığı müsabakaya dair sahneyle ilgili açıklama yaptı.

Instagram hesabından filmin o sahnesinin geniş bölümünü paylaşan Gökbakar, "Biz üzmek için değil güldürmek için varız...Biz de gardaş ülkemize yanlış olmaz... Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Azerbaycan'daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum... Hepinizi seviyorum" dedi.



