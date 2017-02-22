Şahan eşinin övgülerine doyamadı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşinin övgülerine doyamadı.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşinin övgülerine doyamadı. 'Recep İvedik 5' filmi rekor kıran Şahan Gökbakar, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu daha paylaştı. Gökbakar, 'Öv beni Part 2' başlığıyla Instagram hesabından paylaştığı videoda, yine övgülere doyamadı. İkilinin neşeli halleri dikkat çekerken, çiftin birbirlerine olan sevgileri de kayda yansıdı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.