Şahan eşinin övgülerine doyamadı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşinin övgülerine doyamadı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşinin övgülerine doyamadı.

'Recep İvedik 5' filmi rekor kıran Şahan Gökbakar, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu daha paylaştı. Gökbakar, 'Öv beni Part 2' başlığıyla Instagram hesabından paylaştığı videoda, yine övgülere doyamadı. İkilinin neşeli halleri dikkat çekerken, çiftin birbirlerine olan sevgileri de kayda yansıdı.

