03.01.2017 13:19 Sahalar temizlenmedi maçlar iptal oldu

Bilecik'te bu hafta başlayacak olan 1. Amatör Lig ikinci yarının ilk haftası olan 14'üncü hafta müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle 1 hafta sonra başlayacak. Bilecik'te bu hafta başlayacak olan 1. Amatör Lig ikinci yarının ilk haftası olan 14'üncü hafta müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle 1 hafta sonra başlayacak.



Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü hafta müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle 1 hafta sonra başlayacağı öğrenilirken, Bilecik U-15 Gençler Ligi'nde bu hafta oynanacak 9'uncu hafta müsabakaları ise ileri bir tarihe ertelendi. Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku tarafından yapılan açıklamada, "07-08-Ocak-2017 Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak U-15 ve 1 Amatör Lig müsabakaları yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle futbol sahaları oynamaya elverişsiz olduğundan müsabakalar ertelenmiştir" denildi.



Öte yandan Bilecik'te 3 gündür kar yağmaması ve sahaların elverişsiz olması kulüpler tarafından tepkiyle karşılandı.

