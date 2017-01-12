Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Sağlıkta süper ligdeyiz
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Sağlıkta süper ligdeyiz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin sağlık alanında gelişmiş ülkelerin klasmanına girdiğini belirterek, 'Biz artık sağlıkta süper ligdeyiz ancak ihtiyaçlarımız da farklılaşıyor' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin sağlık alanında gelişmiş ülkelerin klasmanına girdiğini belirterek, "Biz artık sağlıkta süper ligdeyiz ancak ihtiyaçlarımız da farklılaşıyor" dedi.
9. Büyükelçiler Konferansında konuşan Bakan Akdağ, "Türkiye'yi sağlıkta gelişmiş ülkelerin klasmanına soktuk. Biz artık sağlıkta süper ligdeyiz ancak ihtiyaçlarımız da farklılaşıyor. Vatandaş memnuniyeti ciddi bir şekilde artış gösterdi. Memnuniyet için önümüze yüzde 80 gibi çok iddialı bir hedef koyduk. İhtiyaçlarımız gerçekten değişti. Daha şişman bir toplum olduk, çok hareketsiz bir toplumuz, hala çok sigara içen bir toplumumuz var ve bütün bunlara bağlı olarak şeker hastalığı oranı artıyor toplumda. Tamamen yeni yaşam biçiminin sonuçları olan hastalıklarla karşı karşıyayız. 2023'e kadar ajandamızda sağlık promosyonu denen, bizim sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi dediğimiz kavram için hem çok para harcıyoruz hem de bu hususta yeni çalışmalarımız var. Türkiye'de 2003-2013 arasında hastalık yükümüzü yüzde 4 azalttık. Dünyada bunu sağlayabilmiş sadece birkaç ülke var. Hastalık yükünü azaltmak için yeni bir döneme girmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK SİSTEMLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNDE HER ÜLKEYLE TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPABİLECEK DURUMDAYIZ"
Katastrofik sağlık harcamasına (yıkıcı sağlık harcaması) vurgu yapan Bakan Akdağ, "Bugün ABD 30 senedir sağlık reformu yapmaya çalışıyor. ABD'de kişi başına her yıl sağlık için 9 bin 700 dolar para harcanıyor. Türkiye'de bu 550 dolar civarında. Memnuniyetle sağlık harcaması arasında nasıl bir ilişki var ülkelerde? Kişi başına satın alma gücü kalitesine göre Türkiye'de bin dolar civarında bir harcama yapıyoruz. Bütün dünya ülkelerinin dikkatini Türkiye'ye sağlık açısından çeken temel hususlarından biri paranın iyi kullanımıdır. Hızla gelişen bir sağlık turizmimiz var. Türkiye aslında bütün ülkeler tarafından Türkiye'de neler oluyor? Birlikte ne yapabiliriz diye aranan bir ülke durumuna geldi. Sağlık sistemlerinin dönüşümünde her ülkeyle tecrübe paylaşımı yapabilecek durumdayız. Afet ve acil sağlık durumlarında sağlık destek birimleri açısından Türkiye bugün dünyanın en iyi en gelişmiş ülkesi. 8 bin gönüllü medikal kurtarma ekip elemanımız var, dünyada örneği yok. İstediğimiz ülkeye ihtiyaç olan sayıda eleman gönderme imkanımız var, çok iyi yetişmiş bu arkadaşlar, bunlar. Gittikleri her yerde yüzümüzü ağarttılar" şeklinde konuştu.

"500'E YAKIN GÖÇMEN SALIĞI MERKEZİ YAPACAĞIZ"
500'e yakın Göçmen Sağlığı Merkezi yapılacağını belirten Bakan Akdağ, "Burada Suriyeli sağlık çalışanlarını da istihdam ettireceğiz. Türkiye'de yerel üretim açısından yeni fırsat alanları oluşturmuş durumdayız. İlaç ya da tıbbi malzeme üreten ve satan ülkelerin Türkiye'ye gelmesi ve burada yatırım yapmaları için çok cazip imkanlar var. Sağlık turizmi potansiyelimiz çok yüksek. Bu açıdan Türkiye'de özel sağlık sektörü çok ciddi katkı veriyor. Biz şehir hastaneleri ile sağlık turizminin kamu hastaneleri tarafından da mükemmel biçimde yapılacak yeni fırsatlar oluşturuyoruz. Her bir hastane kulesinin en üst katında 'Kral Suiti' dediğimiz 200 metrekareye yakın suitler var. Büyük suitler var, normal suitler var. Yurt dışından varlıklı hastalar ya da üst düzey bürokrasi ya da yöneticilerin Türkiye'ye getirilmesi ve Türkiye'de tedavi edilmesi, hastane şartları açısından, tıbbi açıdan ve diğer konfor açısından mümkün olacak" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE ARTIK SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON MERKEZİ HALİNE GELDİ"
"180 bine yakın doğum gerçekleştirildi Türkiye'de" diyen Bakan Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü:
"1 yılda Yunanistan'daki doğum sayısı 60 bin, biz Türkiye'de 180 bin Suriyeli annenin doğumunu gerçekleştirdik. Sağlık turisti diye bir kavramımız var, birincisi yurt dışından Türkiye'ye sağlık turizmi için gelenler, ikincisi de Türkiye'de turistik ziyaret için gelip burada hastalananlar. Türkiye artık sağlık turizmi açısından önemli bir destinasyon merkezi haline geldi. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Bunlar müthiş binalar, bu sene en geç bir ay içinde Mersin'deki hastanemizi açmış olacağız, bin 300 yataklı. Senede aşıda 300 milyon dolar, inisülinde 400 milyon dolar, diğer biyoteknolojik ürünlerde 800 milyon dolar, hepsini toplarsanız aşağı yukarı 3-4 milyar dolar civarında yerelleştirme imkanımız var. Sağlıkta sistem geliştirilmesine katkı vermek, tedavi ve klinik eğitim destekleri vermek, Türkiye'de ilaç ve tıbbi cihaz üretimini yerleştirmek, ithalatı azaltıp ihracatı arttırıyoruz."
(Goncagül Özcan / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Merkez'e mesaj verdi
Çocuk işçi büyüdü patron oldu
'Hedefimiz 2 maçta 6 puan'
Borsa çıkışta, dolar düşüşte
Fenerbahçe'nin kupasını çalmaya çalışan Trabzonlu tutuklandı
Merkez Bankası rezervleri arttı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
El Bab'da en zor görev: Şehit Nöbeti!
El Bab'da en zor görev: Şehit Nöbeti!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Merkez'e mesaj verdi
Merkez'e mesaj verdi
Çocuk işçi büyüdü patron oldu
Çocuk işçi büyüdü patron oldu
'Hedefimiz 2 maçta 6 puan'
'Hedefimiz 2 maçta 6 puan'
Borsa çıkışta, dolar düşüşte
Borsa çıkışta, dolar düşüşte
Fenerbahçe'nin kupasını çalmaya çalışan Trabzonlu tutuklandı
Fenerbahçe'nin kupasını çalmaya çalışan Trabzonlu tutuklandı
Merkez Bankası rezervleri arttı
Merkez Bankası rezervleri arttı
Eski AVM'nin çatısı çöktü
Eski AVM'nin çatısı çöktü
Mavi Marmara davasının gerekçeli kararı açıklandı
Mavi Marmara davasının gerekçeli kararı açıklandı
Şehit eşi: Bizde Haşimler bitmez
Şehit eşi: Bizde Haşimler bitmez
Genel Kurulda ısırılan vekil: Aşılarımızı yaptırdık
Genel Kurulda ısırılan vekil: Aşılarımızı yaptırdık
Hedefinde Meclis'i birbirine katan CHP vardı
Hedefinde Meclis'i birbirine katan CHP vardı
Müezzini darp eden şahıs: Meraktan...
Müezzini darp eden şahıs: Meraktan...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English