Sağlıkta memnuniyet yüzde 39,5'ten yüzde 75,5'e çıktı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye İstatistik Kurumunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet noktasında yaptığı çalışmalardan elde edilen verilere ilişkin, 'Yüzde 39,5 ile almıştık memnuniyet oranını, şimdi 75,5'tayız. Hedefimiz yüzde 80'e ulaştırmak' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye İstatistik Kurumunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet noktasında yaptığı çalışmalardan elde edilen verilere ilişkin, "Yüzde 39,5 ile almıştık memnuniyet oranını, şimdi 75,5'tayız. Hedefimiz yüzde 80'e ulaştırmak" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından düzenlenen "Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi"ne katıldı. Programa Bakan Akdağ'nın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de katıldı. Türkiye'de 320 bin kişinin evinde sağlık hizmeti aldığını belirten Bakan Akdağ, "Sakın şaşırmayın. İyi bir sistem kurmuş durumdayız. Mobil ekiplerimizle ihtiyacı olan gerek aile sağlığı tarafıyla, gerek hastaneler tarafı ile ihtiyacı olan kişilere ağız ve diş sağlığı hizmetleri dahil olmak üzere hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Evinde sağlık hizmeti almaya ihtiyaç duyan bir yaşlıya ya da başka bir kişiye hizmet vermek güzel ama aslında en önemlisi insanların sağlıklı bir biçimde ileri yaşlara ulaşmasını sağlamak" diyen Bakan Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 4 aydır çok ciddi saha çalışmaları yaptık. Şimdi politika laboratuarları oluşturmuş durumdayız. Yeni stratejiler belirliyoruz. Elbette kişiler hastalandığında onlara evde bakmak, hastanelerde palyatif yataklar oluşturmak, uzun süreli bakıma ilişkin kabiliyet ve kapasitemizi geliştirmek önemli. Kişilerin sağlıklı yaşaması için yol göstermek, rehberlik yapmak, çevreyi, yaşadıkları ortamı müsait hale getirerek, kişilerin ileri yaşlara sağlıklı olarak ulaşmalarını sağlamak. Şuanda bakanlığımızın ajandasındaki en önemli konu sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesidir. Bunun için bir genel müdürlük kurmuş durumdayız."



SAĞLIK ALANINDA HİZMETLERDEN MEMNUNİYETTE HEDEF YÜZDE 80

Bakan Akdağ, Türkiye İstatistik Kurumunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet noktasında yaptığı çalışmalara ilişkin, "Türkiye İstatistik Kurumunun yapmış olduğu anketlerde yüzde 75,5 olarak ortaya kondu. Yüzde 39,5 ile almıştık memnuniyet oranını, şimdi 75,5'tayız. Hedefimiz yüzde 80'e ulaştırmak" dedi.



"TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ 78'E ULAŞTI"

Sağlıklı yaşlanmanın kişilerin elinde olduğunu kaydeden Bakan Akdağ, "Yeteri kadar hareket edersek, beslenmemize dikkat edersek, ruhsal açıdan daha zinde kalmak için bir takım zihinsel egzersizler yapmaya devam edersek hayatımızı daha sağlıklı bir biçimde sürdürme imkanımız var. Bugün Türkiye'de doğumda beklenen yaşam süresi 78'e ulaştı. 2002 yılında ben göreve geldiğimde bu 72 yıldı. Dünyada aşağı yukarı 12-13 yıl içerisinde doğumda beklenen yaşam süresinin bu kadar arttığı çok az ülke var. Hemen hemen hiçbir ülke yok. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin refah seviyesi artışı ile çok alakalı. Sağlık hizmetleri ile de alakalı, bir bütün içinde bakmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.



"BU REFERANDUM SAYESİNDE ÜLKEMİZ YENİ BİR SIÇRAMA İÇERİSİNE GİRECEK"

Bakan Akdağ, Türkiye'nin çok hızlı bir dönüşüm içinde bulunduğuna dikkat çekerek, 16 Nisan halk oylamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Biz koşarak yürümek zorundayız. Önümüzde bir referandum süreci var. Bir kez daha halkımızın önüne çıkacağız. Vatandaşımıza daha iyi bir Türkiye için daha iyi bir sistem önerisinde bulunuyoruz. Bu referandum sayesinde ülkemiz yeni bir sıçrama içerisine girecek. Her alanda güçlü bir ülke olacaktır."

(Benan Özben / İHA)