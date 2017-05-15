Sağlıklı yaşamın sırrı Karadeniz'de

Doğu Karadeniz Bölgesinde organik üretim ve organik beslenme günümüzün değişen şartlarına rağmen hala geçerliliğini koruyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinde organik üretim ve organik beslenme günümüzün değişen şartlarına rağmen hala geçerliliğini koruyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yaşayanlar ekmek ihtiyacını babadan kalma asırlık değirmende öğüttükleri mısır unundan yaptıkları ekmeklerle karşılıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde günümüzde varlığını sürdüren birkaç su değirmeninden biri olan Yalıköy su değirmeninde kadınlar gün boyu mısır öğütüyor. Tamamen ücretsiz olan ve mahalle halkının ortak kullanımında olan su değirmeninde öğütülen unlar, hamur teknelerinde yoğurularak kuzine sobalarda odun ateşiyle yapılan mısır ekmeğine dönüşüyor. Mahalle sakinleri organik ürettikleri mısır ekmeğini, yine organik üretilen yoğurt, karalahana, hamsi, balık ile süsledikleri sofralarından eksik etmiyor.



"FIRIN EKMEĞİ, MISIR UNU EKMEĞİNİN YERİNİ TUTMUYOR"

Mahalle sakinlerinden Meryem Kaptanoğlu (61), değirmenin dedelerinden kaldığını ve kendi çocukluğunda dahi değirmenin kullanıldığını belirtti. Kaptanoğlu, "Mahalle halkı olarak değirmeni ortak kullanıyoruz. Bu değirmen bize dedelerimizden kalma ve hala çalışıyor. Değirmende ürettiğimiz mısır unundan yaptığımız ekmek ile şehir merkezindeki fırından aldığımız ekmek arasında lezzet farkı var. Fırın ekmeği, mısır unu ekmeğinin yerini tutmuyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Lütfi Aydın da yörede elektrikle çalışan değirmen bulunduğunu ama su değirmenlerinin özelliğinin çok farklı olduğuna dikkat çekti. Aydın, "Elektrikli değirmenler su değirmeninde öğütülen unun lezzetini vermiyor. Yöre halkı olarak mısır ekmeğini tercih ediyoruz. Bizim yörede uzun yaşamanın sırlarından birisi de mısır unudur" diye konuştu.

(Metin Akyürek / İHA)